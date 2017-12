Lokale medier: Flere politifolk skutt i Denver

Politiet ber folk holde seg unna «en pågående situasjon».

Saken oppdateres.

Flere politifolk skal være skutt i Douglas County utenfor Denver.

Hendelsen skal ha skjedd da politiet rykket ut etter meldinger om husbråk.

- Vi ønsker ikke å oppgi hvor mange som er skutt eller tilstanden deres på nåværende tidspunkt, sier Jason Blanchard fra Douglas County Sheriff Office til Denver Post.

Blanchard bekrefter likevel at flere politifolk er skutt, og politiet nå jobber med å få kontroll på den mistenkte.

Politiet ønsker ikke å informere om status på de skadde, og heller ikke om noen sivile har blitt rammet i skytingen.

Innbyggere i området har fått beskjed om å holde seg innendørs, og unngå vinduer og yttervegger. Andre oppfordres til å holde seg unna området.

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31. desember 2017

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) 31. desember 2017

Here was the scene about an hour ago. At least eight ambulances arrived. @DenverChannel pic.twitter.com/CwKfN9XC9s — Meghan Lopez (@Meghan_Lopez) 31. desember 2017

