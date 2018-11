Lokalene stengt i Ny-Caledonia etter uavhengighetsavstemning

Valglokalene er nå stengt i Ny-Caledonia etter at velgerne har svart på om øygruppen fortsatt skal være del av Frankrike eller om den skal bli uavhengig.

Frammøteandelen var på 73,68 prosent en time før lokalene stengte søndag kveld, opplyser stillehavsterritoriets myndigheter i Noumea.

Det er en oppmøteandel som er 15 prosent høyere enn øygruppens provinsvalg i 2014.

Ny-Caledonia har rundt 270.000 innbyggere.

Ifølge meningsmålingene forut for søndagens folkeavstemning ligger det an til et solid flertall mot uavhengighet.

Folkeavstemningen er resultatet av en lang og til dels blodig uavhengighetskamp, som har pågått i nærmere 30 år.

Resultatet er ventet å være klart senere søndag kveld.

(©NTB)

