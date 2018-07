London-borgermester vil ta grep mot middelklasse-narkotika

Londons borgermester, Sadiq Khan, mener at de som bruker narkotika «kun til fest» er med på å øke den utbredte bandevolden i byen.

Han forteller til The Guardian at han har sett beviser fra myndighetene på at det er en klar sammenheng mellom kokainbruk og økt vold i hovedstaden. Borgermesteren mener man bør ta grep ikke bare når det kommer til gjengene, men også når det kommer til de som kjøper narkotika på «middelklasse-fester».

– Det er noen innbyggere som tror det er en forbrytelse uten offer, å ta kokain på «middelklasse-fester». Vi må få alle til å skjønne at en forbrytelse uten offer ikke finnes, sier han.

Borgermesterens kommentar kommer etter at rikskansler David Gauke i mai sa at personer i middelklassen som tar kokain «bør føle en grad av skyld og ansvar».

Også Simon Kempton som leder narkotikapolitiet for politiforbundet, stiller seg bak uttalelsene.

På en konferanse for forbundet sa han at «den eneste grunnen til at gjenger knytter seg til narkotika, er fordi folk vil kjøpe det. Og en stor del av det er ikke gate-brukere», sa han.

– Gatebrukere er et problem fordi de stjeler for å få midler til deres vane. Men det store markedet er personer som har penger å bruke, og de er ofte likeglade til elendigheten de skaper.

(©NTB)

