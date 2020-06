Londons ordfører kutter i lønna

Londons ordfører Sadiq Khan sier han vil kutte lønnen sin med 10 prosent på grunn av budsjettkrisen som koronautbruddet har utløst.

– Det er bare riktig at jeg melder meg frivillig for et umiddelbart lønnskutt i disse ekstremt vanskelige omstendighetene, sier Khan i en uttalelse onsdag.

Han ber også regjeringen bistå landets kriserammede kommuner. Som følge av manglende inntekter i kjølvannet av koronautbruddet, frykter han et budsjettunderskudd på nesten 500 millioner pund i løpet av de neste to årene. Det tilsvarer nesten 6 milliarder kroner.

Ordføreren frykter at bevilgningene må kuttes både til politi, brannvesen og kollektivtransport.

– Covid-19 har hatt en ødeleggende virkning på Londons offentlige budsjetter, sier han og legger til at mange andre kommuner i landet er i en tilsvarende situasjon.

