López Obrador vil ha handelsavtale med Canada

Påtroppende president i Mexico Andrés Manuel López Obrador vil gå for en separat handelsavtale med Canada om forhandlingene mellom Canada og USA mislykkes.

USA og Canada har i ukesvis forsøkt å forhandle fram en ny trepartsavtrale etter at USA og Mexico ble enige om en egen avtale til erstatning for NAFTA-avtalen mellom de tre landene.

Den siste runden i samtalene mellom USA og Canada endte torsdag uten tegn til at det kan gå mot enighet.

Mexico har gjentatte ganger sagt at de vil ha en ny avtale som omfatter alle tre land, og López Obrador gjorde det klart fredag at også han går inn for det når han i desember tiltrer som president

- Men hvis det ikke lykkes, må vi beholde avtalen vi har gjort med USA og søke å få til en lignende avtale med Canada, sa López Obrador.

López Obrador har bestrebet seg på å få et godt forhold til USAs president Donald Trump til tross for Trumps nedlatende og respektløse omtale av Mexico og ønsket om å bygge en mur langs grensa mot nabolandet.

