Lori Loughlin hevder hun har bevis for sin uskyld

«Full House»-skuespiller Lori Loughlin og hennes ektemann, klesdesigner Mossimo Giannulli, sier de har bevis som viser at de er uskyldige i collegeskandalen.

Loughlin og Giannulli er tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, rundt 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California ved at de ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av jentene drev med roing.

Onsdag hevder paret å ha nye beviser som viser at de er uskyldige i anklagene mot dem, og at beramming av saken mot dem må utsettes.

Trodde de donerte

Parets advokat Sean Berkowtiz har levert inn opplysninger til retten om funn av opplysninger i notater fra den såkalte ringlederen bak collegejukset. Informasjonen fra ringlederen, William Rick Singer, støtter det tiltalte parets forklaring. De sier at de aldri visste at pengene de ga ham var bestikkelser, de trodde det var lovlige donasjoner.

Berkowtiz hevder denne oppdagelsen, om enn i seneste laget, slår beina under påtalemyndighetens sak mot hans klienter.

Opplysningene ble levert inn kvelden før collegeskandalen skal opp i en statushøring i den føderale domstolen i Boston. Det var ventet at dommeren på torsdagens møte skulle sette dato for rettssaken mot foreldrene som er tiltalt i saken og fremdeles kjemper mot anklagene. Nå vil advokaten til Loughlin og Giannulli be om en utsettelse av beramming av rettssak, med henvisning til vurdering av nye beviser.

Velstående gjeng

I tillegg til Loughlin og ektemannen er ni andre tiltalt i saken for å ha inngått et forbund om å bestikke offentlige tjenestemenn. Singer skal ha lagt til rette for opptaksjukset og anklages for å ha distribuert i alt 25 millioner dollar til sine kontakter i bytte for å få tenåringer inn på eliteuniversiteter. Han har erklært seg skyldig og samarbeider med myndighetene.

Loughlin og Giannulli er to av 50 velstående foreldre som ble anklaget i collegeskandalen.

«Frustrerte fruer»-skuespiller Felicity Huffman soner i fjor en dom på 14 dagers fengsel for ha betalt 15.000 dollar for at datteren skulle få bedre karakter på en opptaksprøve til et universitet.

