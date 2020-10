Louisville-politiet offentliggjør detaljer fra Breonna Taylor-saken

Louisville-politiet offentliggjør detaljer fra etterforskningen av Breonna Taylor-saken. Taylor ble skutt og drept i sitt hjem under en politirazzia i mars.

Dokumentene som offentliggjøres, er fra politiets egen etterforskning av hendelsen der Taylor ble skutt og drept. De omfatter utskrifter og opptak av avhør, film fra politifolkenes kroppskameraer, resultater fra åstedsgranskningen og ransakelsesordrer.

Saken er en av mange som har forårsaket demonstrasjoner og stor frustrasjon blant USAs svarte befolkning.

Taylor ble skutt og drept i forbindelse med en politirazzia. Politifolkene åpnet ild etter å ha blitt beskutt av Taylors kjæreste, som skal ha trodd det var kriminelle som forsøkte å bryte seg inn hos dem.

En storjury besluttet i september at det ikke skulle tas ut noen tiltaler som følge av at Taylor mistet livet. Én politimann er imidlertid tiltalt for å ha opptrådt farlig siden han løsnet skudd som trengte inn i naboleiligheten.

