Lærer viste fram våpen i klassen – tre elever ble såret

Tre elever ble såret da en lærer ved et uhell avfyrte et våpen i et klasserom på en skole i den amerikanske delstaten California.

Læreren Dennis Alexander skulle undervise klassen om våpensikkerhet da det gikk galt tirsdag.

Alexander, som har bæretillatelse og som også er oppført som reservist i politiet, rettet våpenet mot taket for å forsikre seg om at det ikke var ladd. Våpenet gikk av, og tre elever ble såret da de ble truffet av biter som falt ned fra taket.

Blant de tre var en 17 år gammel gutt. Hans far sier til fjernsynskanalen KSBW-TV at sønnen pådro seg moderate skader da han ble truffet av fragmenter fra kulen i nakken.

Ledelsen ved Seaside High School har suspendert Alexander fra hans stilling mens etterforskningen pågår, noe også politiet i byen Sand City har gjort.

Etter skolemassakren i Florida 14. februar, da 17 mennesker ble drept og 13 såret, uttalte president Donald Trump at han vil vurdere å la lærere som har bæretillatelse få spesialtrening og kunne bære skjult våpen på seg på skolen. (©NTB)

