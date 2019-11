Ludovic Orban godkjent som ny statsminister i Romania

Romanias mindretallsregjering vant en tillitsvotering i nasjonalforsamlingen mandag. Dermed blir konservative Ludovic Orban landets nye statsminister.

Avstemningen kommer etter et mistillitsvotum som førte til at den sosialdemokratiske regjeringen til Viorica Dancila kollapset 10. oktober. Orban var en av pådriverne for den avstemningen.

Orbans mindretallsregjering fikk samtlige av de 240 stemmene som ble avgitt. 225 representanter og senatorer avsto fra å stemme.

Det var uklart om det i det hele tatt ville bli noe godkjent resultat av mandagens tillitsvotering, ettersom Sosialdemokratene og et annet opposisjonsparti hadde varslet boikott. I en prøveavstemning ble det avgitt 234 stemmer, én mer enn minstekravet for at vedtaket skulle være gyldig.

Før selve avstemningen var det navneopprop av samtlige 329 delegater. deretter ble de kalt opp én og én for å stemme.

Den politiske situasjonen i Romania har også en klar EU-dimensjon. Landets kandidat til å sitte i den nye EU-kommisjonen ble avvist i EU-parlamentet., men Romania har foreløpig ikke klart å komme opp med en ny kandidat. Kommisjonen skulle egentlig tatt over sist fredag, men ligger nå an til å ta fatt på sin gjerning 1. desember. For å klare den tidsfristen, må Romania innen kort tid foreslå en ny kandidat for påtroppende president Ursula von der Leyen.

Ludovic Orban er for øvrig ikke i slekt med sin kollega Viktor Orbán i nabolandet Ungarn.

(©NTB)