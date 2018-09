Lufttrykk-tabbe på fly: Over 30 passasjerer blødde fra nese og ører

Over 30 passasjerer på et indisk fly blødde fra nese og ører under en flyging der besetningen glemte å trykke på knappen som regulerer lufttrykket.

En Jet Airways-flyging fra Mumbai til Jaipur torsdag ble avbrutt underveis som følge av trykkfall i kabinen. Passasjerer fortalte at det brøt ut panikk om bord. Over 30 av de 166 passasjerene begynte å blø fra nesen og ørene.

Flyet snudde og landet i Mumbai. Der fikk passasjerene hjelp av helsepersonell, og flyselskapet ombooket de reisende til andre flyginger.

– Besetningen er suspendert i påvente av en gransking, heter det i en uttalelse fra Jet Airways.

Passasjerer utenfor flyet etter nødlanding i Mumbai.

En reisende har fortalt at flygeren ikke kom med noen annen kunngjøring enn at flyet måtte vende tilbake til Mumbai.

– Jeg satt på forretningsklasse og oksygenmaskene ble utløst. En passasjer løp fram og ba alle ta på seg maskene, sier han til fjernsynskanalen NDTV.

– Alle passasjerene hadde panikk. De som satt bakerst og ikke var i stand til å bruke maskene, begynte å blø fra nese og munn, sier han.

En talsperson for indiske luftfartsmyndigheter sier til nyhetsbyrået Press Trust of India at besetningen under oppstigningen «glemte å skru på blødningsknappen» – med henvisning til en bryter som opprettholder lufttrykket i kabinen.

Fem av dem som begynte å blø, hadde midlertidig hørselstap og måtte legges inn på sykehus. Det vil ta rundt ti dager før de er friske igjen, opplyser en lege. (©NTB)

Mest sett siste uken