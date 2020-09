Lukasjenko antyder at han har sittet for lenge ved makten

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier i et intervju at han kanskje har vært president litt for lenge, ifølge russiske nyhetsbyråer.

– Ja, kanskje jeg har sittet litt for lenge, skal presidenten ha sagt i intervjuet der flere russiske medier var til stede. Sitatet gjengis av nyhetsbyrået Tass, som igjen siteres av nyhetsbyrået Reuters. Også radiokanalen Govorit Moskva og nyhetsbyrået Interfax omtaler uttalelsen. Lukasjenko skal imidlertid også ha sagt at han er den eneste personen som er i stand til å beskytte Hviterussland inntil videre. 66-åringen står i spissen for et autoritært regime og har vært president siden 1994. 9. august ble han nok en gang gjenvalgt, og ifølge hviterussiske myndigheter fikk han over 80 prosent av stemmene. Men den hviterussiske opposisjonen anklager regimet for omfattende valgfusk. I etterkant av valget har det vært store demonstrasjoner i Hviterussland med krav om Lukasjenkos avgang. Lukasjenkos viktigste allierte er Russlands president Vladimir Putin, som har lovet støtte til sin hviterussiske kollega. (©NTB)

