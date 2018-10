Lula advarer mot fascisme i Brasil

Brasils fengslede ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva skriver i et brev til brasilianske velgere at Jair Bolsonaro utgjør en «fascistisk trussel» mot landet.

– Nå som denne fascistiske trusselen henger over Brasil, vil jeg be alle som forsvarer demokratiet, om å forsvare den demokratiske rettsstaten. Jeg vil forene folket rundt kandidaten Fernando Haddad, skriver Lula i et brev publisert av det brasilianske arbeiderpartiet.

Lula, som selv er fengslet for korrupsjon, ledet meningsmålingene før han ble nektet å stille til valg. Erstatteren Haddad har ikke lykkes i å dra nytte av Lulas popularitet. I stedet har den høyreorienterte kandidaten Jair Bolsonaro sikret seg seier i den første valgrunden. Denne helgen vil andre valgrunde finne sted i Brasil.

Den tidligere offiseren Bolsonaro, som av flere er blitt kalt Brasils versjon av Donald Trump, har lovet å slå hardt ned på kriminalitet og korrupsjon. Han er også klimaskeptiker.

Bolsonaro har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1991. Underveis har han kommet med nedsettende kommentarer om blant annet kvinner, abort og likekjønnet ekteskap. Han er blitt kalt både rasist, kvinnehater og homofob av sine motstandere.

