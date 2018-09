Lulas parti har nominert ny kandidat til valget i Brasil

Brasils fengslede presidentkandidat Luiz Inacio Lula da Silva overleverer stafettpinnen til partiets andrekandidat Fernando Haddad, en knapp måned før valget.

Domstolen hadde gitt Brasils arbeiderparti frist til 12. september til å nominere en ny kandidat.

– I dag presenterer vi Fernando Haddad, sa partileder Gleisi Hoffmann under et valgmøte som ble holdt like ved fengselet der Lula soner en dom på tolv år for korrupsjon og hvitvasking av penger.

Et brev fra Lula ble tirsdag lest opp for de oppmøtte der han uttrykte støtte til andrekandidaten som Lula skrev har holdt posten med «ekstrem lojalitet».

– Jeg ber fra bunnen av mitt hjerte om at alle dem som stemte på meg stemmer på kampfelle Fernando Haddad som president for republikken, het det i brevet. Det var på forhånd ventet at Haddad, en tidligere Sao Paulo-ordfører, ville bli utnevnt. I sin tale sa Haddad at han deler smerten mange brasilianere føler over at de ikke vil få Lula som sin president.

72 år gamle Lula har hele tiden avvist anklagene han er dømt for, som gikk på at han skal ha fått en luksusleilighet mot å favorisere entreprenørfirmaet Grupo OAS. På grunn av dommen har valgdomstolen nektet Lula å stille til valget 7. oktober, men advokatene hans har fortsatt en anke til behandling. Det er imidlertid ikke ventet at den går gjennom.

På de siste meningsmålingene har Lula hatt en oppslutning på 40 prosent, dobbelt så mye som den nærmeste rivalen, høyrepopulisten Jair Bolsonaro. Sistnevnte ble i forrige uke knivstukket på et valgmøte nord for Rio de Janeiro. Han har måttet la sønnene overta valgkampen, ettersom han fortsatt er til behandling på sykehus.

(©NTB)

