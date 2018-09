Lyngbrann utløst av militærøvelse truer 1.000 i Tyskland

En lyngbrann forårsaket av en militærøvelse har herjet i nærmere tre uker nær den tyske grensa mot Nederland. Myndighetene vurderer å evakuere to boligområder.

Brannen startet da et helikopter avfyrte en rakett under en militærøvelse i begynnelsen av september, og har pågått i Emlsland-regionen i den tyske delstaten Niedersachsen i over to uker.

Forsøkene på å begrense lyngbrannen har blitt hindret av rester av ammunisjon i området der militærøvelsen fant sted, samt av at det brenner under bakkenivå.

Brannen nærmer seg fredag de to boligområdene Gross Stavern og Klein Stavern i Emsland, og talsmann for myndighetene Reinhard Winter sier at evakuering ikke er utelukket ettersom kraftig vind blåser liv i flammene. Til sammen har de to boligområdene rundt 1.000 innbyggere.

Tysk påtalemyndighet vurderer å ta grep mot det tyske militæret som følge av brannen.

