Macron: – EU er sårbart

EU må trekke lærdom av britenes sorti, advarer Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Vi må forstå at EU er sårbart. EU kan ikke tas for gitt. Vi må forsvare oss mot dem som glemmer hvilken garanti EU er for vår fred og sikkerhet, sa Macron etter EUs ekstraordinære toppmøte i Brussel søndag.

Europeiske ledere ga der sin velsignelse til skilsmisseavtalen som er forhandlet fram med Storbritannia.

Ifølge Macron må EU trekke lærdom av Storbritannias beslutning om å gå ut.

– Brexit har paradoksalt vist verdien av denne unionen, selv om den ikke er perfekt, sa han.

(©NTB)

