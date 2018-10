Macron: – Khashoggis forsvinning er svært alvorlig

Frankrikes president Emmanuel Macron kommenterte fredag Khashoggi-saken for første gang. Presset mot Saudi-Arabia for å forklare hva som skjedde med journalisten etter at han gikk i landets konsulat i Istanbul, øker. Bildet er tatt tidligere denne uken. Foto: Ludovic Marin / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )