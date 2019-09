Macron: Alt ligger til rette for atomforhandlinger med Iran

Alt ligger til rette for en rask gjenopptakelse av atomforhandlingene mellom USA og Iran, mener Frankrikes president Emmanuel Macron.

Macron sa dette etter å ha møtt Irans president Hassan Rouhani og USAs president Donald Trump på sidelinjen i FNs hovedforsamling tirsdag.

Ifølge den franske presidenten har møter denne uka lagt et grunnlag for å gjenoppta forhandlingene mellom Iran og USA, og han understreker at det nå er opp til de to landene å gripe anledningen.

Macron håper fortsatt at Trump og Rouhani vil møtes i løpet av uka, men dette virker stadig mindre sannsynlig.

Må gjenreise tillit

Irans president Hassan Rouhani fastholder at Trump må gjenreise tilliten før nye samtaler kan finne sted.

– Hvis USAs regjering er villige til å prate med oss, må de skape de rette forholdene, sa den iranske presidenten til Fox News tirsdag.

Trump holdt på sin side en tordentale mot Iran i FNs hovedforsamling, omtalte landet som blodtørstig og verdens største statlige sponsor av terror og varslet skjerpede sanksjoner.

Krever ny avtale

Onsdag går den iranske presidenten på talerstolen i FN og kommer da trolig til å slå tilbake mot Trump.

Den amerkanske presidenten trakk i mai i fjor USA fra atomavtalen med Iran, som de øvrige signaturlandene – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – hittil har slått ring rundt.

USA krever å få reforhandle avtalen, et krav britenes statsminister Boris Johnson tirsdag sluttet seg til, men som Iran har avvist.

Iran aviser

Rouhani har gjort det klart at USA må oppheve de strenge sanksjonene mot landet før det kan komme på tale å reforhandle atomavtalen.

Budskapet fra Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif er det samme.

– Det blir ingen ny avtale før den vi har, er etterlevd, slo han fast tirsdag.

