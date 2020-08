Macron ber om internasjonal hjelp til Libanon

Verden må reagere raskt og effektivt på katastrofen i Libanon, sa Frankrikes president Emmanuel Macron da han søndag åpnet en giverkonferanse.

– Målet i dag er å agere raskt og effektivt for å samordne vår bistand på bakken, slik at den kommer så effektivt som mulig fram til det libanesiske folk, sa Macron ved åpning av den digitale konferansen som mange verdensledere deltar på.

Han understreket også at det er viktig å unngå at vold og kaos får overtaket i Beirut etter eksplosjonen tirsdag som kostet 158 mennesker livet og raserte store deler av byen.

– Libanons framtid er på spill, sa han.

Macron selv understreket under et besøk i Beirut tidligere denne uka at hjelpen må gå rett til folket, og at den ikke skal ende opp i korrupte hender.

Overfor rasende folk på gata og i en tale senere var han uvanlig frittalende og krevde at den diskrediterte libanesiske regjeringen må endres. Tyskland fulgte opp med lignende klar tale.

For folk flest i Libanon var den enorme eksplosjonen det endelige beviset på at landets myndigheter er korrupte og udugelige og ute av stand til å sørge for befolkningens velferd.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) representerer Norge på giverkonferansen.

