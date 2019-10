Macron fordømmer moskéangrep i Frankrike

President Emmanuel Macron fordømmer det han beskriver som et avskyelig angrep mot en moské i Bayonne sørvest i Frankrike.

To menn i 70-årene ble skutt og såret da en 84-åring som tidligere har vært kandidat for et høyrenasjonalistisk parti, åpnet ild og forsøkte å sette fyr på moskeen mandag.

– Republikken kommer aldri til å tolerere hat, tvitrer Macron mandag kveld.

– Alt kommer til å gjøres for å straffe gjerningspersonene og beskytte våre muslimske landsmenn. Jeg forplikter meg til det, tilføyer presidenten.

(©NTB)