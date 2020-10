Macron: Frankrike er under angrep

President Emmanuel Macron lover at Frankrike ikke vil vike fra sine verdier etter at tre mennesker ble drept i et knivangrep i en kirke i Nice.

Macron fordømte det han omtaler som et islamistisk terroristangrep da han ankom åstedet torsdag ettermiddag. Han kondolerte overfor landets katolikker og oppfordret innstendig personer fra alle religioner til å samles og å ikke «gi etter for splittelsens ånd». – Frankrike kommer ikke til å gå bort fra sine verdier, sa Macron og lovet hele nasjonens støtte til katolikker. – Og det er helt tydelig at det er Frankrike som er under angrep, sa presidenten. Han viste til flere pågripelser gjennom dagen, samt et angrep der en vakt ble såret ved et fransk konsulat i Saudi-Arabia. (©NTB)

