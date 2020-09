Macron krever Navalnyj-svar fra Putin

Frankrikes president Emmanuel Macron ba mandag sin russiske motpart Vladimir Putin kaste lys over drapsforsøket på opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men etter internasjonalt press overført til Charité-sykehuset i Berlin.

Tyske, franske og svenske laboratorier har fastslått at han ble forgiftet av den militære nervegiften novitsjok, som ble produsert i den daværende Sovjetunionen.

Kreml kaller anklager om at de sto bak forgiftningen for «absurde», men er under sterkt vestlig press.

Mandag snakket Macron med Putin og gjentok kravet om at Russland må legge alle kort på bordet.

– Det er helt avgjørende at det straks blir kastet lys over omstendighetene bak dette drapsforsøket og hvem som sto bak, lød Macrons budskap.

