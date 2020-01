Macron krever stans i utplasseringen av utenlandske krigere i Libya

Frankrikes president Emmanuel Macron går ut mot utplasseringen av utenlandske soldater i Libya, og sier slik innblanding bare gjør konflikten verre.

Macron talte på toppmøtet om Libya i Berlin, og sa da at han er svært bekymret over meldingene om at syriske og utenlandske krigere har ankommet Tripoli.

– Dette må ta slutt, sa Macron.

Tyrkia anklages for å ha sendt hundrevis av syriske krigere til Tripoli for å støtte den internasjonalt anerkjente regjeringen ledet av Fayez al-Sarraj. Det antas at opprørslederen Khalifa Haftar støttes av russiske leiesoldater.

