Macron lei av pengekrangelen i NATO

Frankrikes president Emmanuel Macron vil ha slutt på at de allierte i NATO bare kjekler om hvem som skal ta regningen.

De siste to toppmøtene i NATO har nesten bare handlet om byrdefordelingen innad i alliansen, klagde Macron da han tok imot NATO-sjef Jens Stoltenberg ved Élyséepalasset i Paris torsdag.

Nå håper Macron på en bredere strategisk diskusjon når lederne i NATO møtes på nytt i London neste uke.

Han forklarer at dette er noe av grunnen til at han nylig gikk ut i nyhetsmagasinet Economist med en oppsiktsvekkende advarsel om at alliansen er på vei til å bli «hjernedød».

– Vi trengte kanskje en vekker for å komme oss videre, sa Macron da han møtte pressen sammen med Stoltenberg.

– Vi har en plikt til ikke bare å fortsette å snakke om pengespørsmål.

