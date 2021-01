Frankrikes president Emmanuel Macron vil gi alle studenter i Frankrike to måltider om dagen for bare 1 euro.

Tiltaket er ment å hjelpe studenter som er rammet av koronarestriksjonene i landet.

Presidenten varsler også subsidier for å betale for profesjonell hjelp for studenter som føler seg overveldet av restriksjonene. Frankrike har stengt universitetene og innført portforbud fra klokka 18, samtidig som mange vanlige studentjobber er borte.

Situasjonen har utløst studentprotester over hele landet, men ifølge Macron vil det trolig være nødvendig med restriksjoner helt til sommeren.

(©NTB)

Reklame NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus