Macron lovet kamp mot islamistisk terror under minneseremoni

Frankrikes president Emmanuel Macron under minneseremonien for dem som ble drept i knivangrepet i politihovedkvarteret i Paris. De fire ofrene ble under seremonien posthumt tildelt den franske æreslegionen, landets høyeste sivile utmerkelse. Foto: François Mori / Pool / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)