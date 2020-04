Macron med full støtte til WHO

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han ikke vil at Verdens helseorganisasjon (WHO) skal dras inn i en konflikt mellom Kina og USA.

Macron hadde onsdag en telefonsamtale med WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Han bekreftet sin tillit og støtte til organisasjonen og nektet å la den bli del av en konflikt mellom Kina og USA, sier en talsmann til Reuters.

Det skjedde etter USAs president Donald Trump langet ut mot WHO for å være for Kina-vennlige og for å erklære en pandemi for sent. Onsdag advarte Tedros mot å politisere koronaviruset, men samme dag gjentok Trump kritikken.

Macron har tidligere havnet i munnhoggeri med Trump etter sistnevntes kritikk av internasjonale organisasjoner.

