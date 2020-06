Macron mener Tyrkia spiller farlig i Libya

Frankrikes president Emmanuel Macron anklager Tyrkia for å spille et farlig spill i Libya og kaller igjen Nato for «hjernedød».

Tyrkia gir militær støtte til den FN-anerkjente regjeringen i Libya, som kriger mot styrkene til opprørsgeneral Khalifa Haftar.

– I dag mener jeg at Tyrkia spiller et farlig spill i Libya, og at de bryter alle løftene de ga på Berlin-konferansen, sa Macron etter at han mandag møtte Tunisias president Kais Saied.

Han sa også at stillingskrigen som har oppstått mellom Frankrike og Tyrkia utenfor kysten av Libya, viser at Nato er en «hjernedød» forsvarsallianse.

– Jeg viser til mine uttalelser i slutten av fjoråret, når det gjelder Natos hjernedød. Jeg anser dette for å være en av de beste demonstrasjonene av dette, når vi har to Nato-medlemmer i en stillingskrig, sier han.

I forrige uke fordømte Frankrike tyrkiske styrker for det som ble omtalt som et «ekstremt aggressivt» inngrep mot et fransk marinefartøy som deltok i en Nato-operasjon i Middelhavet. Tyrkia har avvist anklagene som «grunnløse».

En rekke land har involvert seg i krigen i Libya for å sikre egne interesser i Nord-Afrika og Middelhavet.

Tyrkia er blant flere land som anklages for å ha brutt våpenembargoen og for å ha sendt leiesoldater til Libya.

Haftar og opprørsstyrkene hans støttes av blant annet Egypt, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. I helgen truet Egypt med å gripe inn militært dersom styrker som støtter regjeringen i Tripoli, fortsetter å rykke østover mot Haftars bastion Sirte.

(©NTB)