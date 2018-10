Macron og Merkel vil ha felles EU-linje etter drap på Khashoggi

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron har kommet med ulike budskap når det gjelder våpensalg til Saudi-Arabia de siste dagene. Nå melder imidlertid Macrons kontor at de to er enige om at det trengs en europeisk samordning. Foto: Alastair Grant / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )