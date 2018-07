Macrons innenriksminister må forklare seg etter vold mot demonstranter

Skandalen rundt Emmanuel Macrons sikkerhetsmedarbeider Alexandre Benalla vokser. Innenriksministeren må nå forklare seg om saken i nasjonalforsamlingen.

Det franske nyhetsbyrået AFP omtaler saken som den mest ødeleggende skandalen så langt i Emmanuel Macrons regjeringstid.

Benalla ble filmet da han slo og trampet på en demonstrant 1. mai i Paris, iført politihjelm. Torsdag ble det også offentliggjort en film der han legger en ung kvinne i bakken. 26-åringen var en av den franske presidentens fremste sikkerhetsfolk, og har tidligere arbeidet som privat livvakt.

Franske medier melder at Benalla skal ha forsøkt å manipulere granskingen som han skjønte ville komme. Han skal ha utgitt seg for å være politibetjent for å få tilgang til opptakene. Flere i politiet skal ha hjulpet ham, og tre politibetjenter er suspendert i forbindelse med saken.

Macron har så langt ikke uttalt seg.

– Hvis Macron ikke forklarer seg vil Benalla-saken bli Macron-saken, tvitret Marine Le Pen i høyrepartiet Nasjonal samling.

Republikanernes leder Laurent Wauquiez beskylder på sin side regjeringen for å forsøke å kamuflere et statlig anliggende.

Venstrelederen Jean-Luc Melenchon kaller på sin siden saken en skandale på Watergate-nivå og beskylder Macron for å organisere en "personlig milits".

Benalla ble først suspendert i to uker, men på fredag fikk han sparken av presidenten. Han tiltales nå blant annet for å ha skaffet seg tilgang til politiets overvåkingsbilder på ulovlig vis.

Innenriksminister Gérard Collomb har fått sterk kritikk i saken, og enkelte i opposisjonen har krevet hans avgang etter at det ble kjent at han visste om voldsepisoden. Han må mandag formiddag møte i lovkomiteen i nasjonalforsamlingen for å forklare seg.

