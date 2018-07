Macrons sikkerhetsvakt møtte i retten

Emmanuel Macrons sikkerhetsvakt Alexandre Benalla møtte søndag i retten, etter at det denne uken ble offentliggjort en video av at han slo en demonstrant.

Benalla møtte i retten i Paris sammen med fire andre som er mistenkt for å ha hjulpet ham i etterkant av hendelsen.

Det var onsdag denne uken at det ble offentliggjort en video av at Benalla slo en mannlig demonstrant under en demonstrasjon 1. mai. En annen video som ble offentliggjort fredag viser at han legger en kvinne i bakken under den samme demonstrasjonen.

Benallas kollega Vincent Crase, som jobber for Macrons parti En Marche! og som var sammen med Benalla under demonstrasjonen, måtte også møte i retten søndag.

Det samme ble tre politimenn som er mistenkt for å ulovlig ha gitt Benalla overvåkningsbilder som han ville bruke for å renvaske seg.

Benalla ble fredag sparket fra sin stilling av president Emmanuel Macron. Han ble opprinnelig kun suspendert i to uker da Macrons kontor i mai ble kjent med hendelsen.

Situasjonen beskrives som den første store krisen for Macron under hans presidentskap, og han har fått massiv kritikk fra sine politiske motstandere, blant annet fordi at han så langt ikke har uttalt seg om saken.

Mandag skal innenriksminister Gerard Collom møte i nasjonalforsamlingen for å forklare seg om hva han visste om saken før videoen ble offentliggjort denne uken.

(©NTB)

Mest sett siste uken