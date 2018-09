Maddie-saken kan nærme seg slutten

Scotland Yard har ikke bedt om mer penger til å fortsette etterforskningen. Fristen utløper om to uker.

Det har nå gått elleve år siden den britiske jenta Madeleine McCann forsvant sporløst fra en ferieleilighet i Algarve i Portugal i 2007.

Britiske etterforskere har jobbet i syv år med saken, som trolig er verdens mest omtale forsvinningssak.

Britiske medier skriver nå at saken står i fare for å bli skrinlagt, ettersom politiet ikke har bedt om nye midler til å fortsette etterforskningen.

Spesialenheten Operation Grang ble etablert i 2011 for å fortsette etterforskningen av den forsvunne jenta, etter at portugisisk politi henla saken.

I mars måned fikk enheten innvilget ytterligere 154.000 pund for å fortsette etterforskningen i seks nye måneder. Om snaut to uker er seksmånedersperioden over.

I britiske medier spekuleres det nå om etterforskningen kan bli henlagt.

- Vi er i dialog

Scotland Yard opplyser til Nettavisen at de «er i dialog» om eventuelle framtidige bevilgninger.

- Alle forhold rundt finansiering av Operation Grange er håndtert av Innenriksdepartementet, men Metropolitan Police Service er for øyeblikket i dialog med departementet om fremtidig finansiering, skriver talsperson ved Metropolitan Police, Laura Wilson, i en e-post til Nettavisen.

Innenriksdepartementet opplyser imidlertid tirsdag at de ikke har mottatt noen offisiell anmodning om mer penger til etterforskningen.

- Per dags dato er det ikke mottatt en anmodning fra Metropolitan Police Service om å utvide finansieringen av Operation Grange utover slutten av september 2018, skriver en talsperson i det britiske innenriksdepartementet til Nettavisen.

Innenriksdepartementet opplyser at den britiske etterforskningen har så langt kostet skattebetalerne 11,6 millioner britiske pund, som tilsvarer 124 millioner kroner i dagens kurs.

Videre opplyser Innenriksdepartementet at «enhver anmodning om ytterligere finansiering fra Metropolitan Police Service vil bli forsiktig vurdert».

- Vil være katastrofalt

Tidligere politisjef i Scotland Yard, Colin Sutton, sier at jakten på Madeleine må fortsette dersom etterforskerne har gode ledetråder.

- Det vil være katastrofalt å skrinlegge Operation Grange hvis det gjenstår mer arbeid, sier han til den skotske avisen Daily Record.

- Skremmende utsikter

En kilde med tilknytting til McCann-familien, sier foreldrene Kate og Gerry McCann nok en gang må vente i spenning for å se om etterforskningen får bevilget ytterligere midler.

- De har vært her før. De har rett og slett ingen anelse om søket vil bli brått avsluttet eller fortsette. Det er skremmende utsikter de nok en gang står overfor, sier kilden til Daily Mail.

Spesialenheten Operation Grange skal i hemmelighet ha reist flere ganger til Algarve det siste året i jakten på nye ledetråder, men skal ikke ha kommet noe nærmere en eventuell løsning på forsvinningssaken, skriver avisen.

Mest sett siste uken