Madrid skjerper koronatiltak

Om lag en million mennesker er nå omfattet av skjerpede smitteverntiltak i Madrid. De kan kun forlate eget nabolag på grunn av arbeid, skole og helsehjelp.

Myndighetene i Madrid har måttet tåle hard kritikk fra Spanias regjering, som mener at smitteverntiltakene i byen har vært for dårlige.

For en uke siden ble bevegelsesfriheten til om lag 850.000 av Madrid innbyggere sterkt redusert. Fra og med mandag gjelder tiltakene for ytterligere 167.000 personer i den spanske hovedstaden.

Det er først og fremst fattigere forsteder sør i Madrid som omfattes av restriksjonene, og søndag ble det arrangert protester mot det mange opplever som diskriminering. Demonstrantene krevde også at regjeringen gir mer penger til det offentlige helsevesenet.

Madrid og omegn er nå episenteret i det som omtales som en bølge nummer to i koronapandemien. Så langt har over 31.000 koronasmittede personer dødd i Spania. Landet har den høyeste infeksjonsraten i EU med nesten 300 smittede per 100.000 innbyggere. I Madrid-regionen er smitteraten på over 700 per 100.000.

