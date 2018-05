Madsens anke behandles i september

Den danske ubåtbyggeren Peter Madsen, som er dømt til livsvarig fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall, får anken behandlet i september.

Madsen er funnet skyldig i å ha mishandlet den 30 år gamle journalisten om bord i den selvbygde ubåten sin, for så å drepe henne og dumpe det parterte liket i sjøen.

– Det er snakk om et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap av særdeles brutal karakter på en tilfeldig kvinne, sa dommeren Anette Burkø da hun leste opp kjennelsen 25. april.

Madsen nektet under rettssaken for å ha drept Kim Wall og hevdet at hun døde i en ulykke, men han ble ikke trodd.

47-åringen anket bare straffeutmålingen i saken, og Østre Landsret i København har satt av tre dager til ankesaken 5., 12. og 14. september.

Dersom Madsen vinner fram med sin anke, og Østre Landsret finner dommen for hard, kommer påtalemyndigheten trolig til å legge ned påstand om forvaring.

(©NTB)

