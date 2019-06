Maduro advarer motstandere etter påstått avsløring om kupp

Venezuelas president Nicolás Maduro advarte onsdag sine politiske motstandere med at han ville være nådeløs dersom noen forsøkte å sette ham til side.

En talsmann for Maduro sa på nasjonalt fjernsyn i Venezuela onsdag at planer om statskupp mot presidenten var blitt avslørt. En gruppe tidligere polititjenestemenn og soldater, med støtte fra Colombia og Chile, skal ha planlagt å drepe Maduro og hans nærmeste allierte. De skulle videre bombe en sentral regjeringsbygning, ta kontroll over en flybase i hovedstaden Caracas og plyndre landets sentralbank.

Kuppmakerne skulle også kaste opposisjonens leder Juan Guaidó ut av det politiske landskapet og i stedet sette inn tidligere forsvarsminister, den fengslede Raúl Baduel, som ny president.

Etter at de angivelige kupplanene var blitt gjort kjent, advarte Nicolás Maduro offentlig onsdag sine politiske motstandere.

– Vi vil reagere nådeløst mot et fascistisk kuppforsøk, nådeløst, sa Maduro under en kunngjøring på offentlig kringkasting.

Det er ikke første gang den sittende regjeringen hevder de har avdekket planer om statskupp, men med få bevis for å underbygge påstandene. Opposisjonen beskylder ham for bruke slike opplysninger for å slå ned på politiske motstandere.

