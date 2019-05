Maduro foreslår nyvalg Venezuela

Venezuelas president Nicolás Maduro vil avholde nyvalg til nasjonalforsamlingen i det kriserammede landet.

Maduro kom med uttalelsen under en tale til en gruppe tilhengere mandag.

– Vi kommer til å legitimere den eneste institusjonen som ennå ikke har vært legitim de siste fem årene, sa Maduro til dem som var til stede.

Han oppfordret videre tilhørerne om å ha respekt for motstanderen, ifølge lokale medier.

Siden 2015 er det opposisjonen, som ledes Juan Guaidó, som har hatt flertall i nasjonalforsamlingen, og som av vestlige land holdes for å være den eneste lovlig valgte demokratiske institusjonen i Venezuela.

Det ordinære valget er planlagt holdt sent neste år, melder Reuters. Når Maduro tenkte et nyvalg kunne finne sted, kom ikke fram under møtet.

(©NTB)