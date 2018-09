Maduro på vei til FN-samling i New York etter ordkrig med Trump

Etter et døgn i verbal konfrontasjon med Donald Trump er Venezuelas president Nicolás Maduro på vei til New York og FNs hovedforsamling.

– Jeg kommer full av følelser, lidenskap og sannheter, slik at alle skal vite at Venezuela står oppreist, sa Maduro før han onsdag kveld gikk på flyet som skulle bringe ham til New York.

Maduro har tidligere nektet å svare på om han for første gang siden 2015 ville delta på FNs hovedforsamling.

Meldingen om at han er på vei kommer dagen etter at USA kunngjorde sanksjoner mot hans kone Cilia, noe Maduro har reagert sterkt på.

Ordkrigen mellom Trump og Venezuela fortsatte under FNs hovedforsamling onsdag.

– Det som skjer i Venezuela er en skam. Jeg vil bare se at Venezuela retter seg opp. Jeg vil at folk der skal være trygge. Vi skal ta oss av Venezuela, sa Trump til journalister like før han ledet et møte i FNs sikkerhetsråd.

Venezuela reagerte med sinne og anklaget USA for å forsøke å framprovosere et militært opprør i landet.

– Venezuela avviser på det sterkeste de krigshissende og innblandende uttalelsene fra den amerikanske presidenten, som har som mål å framprovsere et militært opprør her i landet, het det i en uttalelse fra venezuelansk UD.

