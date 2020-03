Mæland til EUs justisministermøte

Monica Mæland (H) deltar på EUs ekstraordinære justisministermøte om situasjonen ved grensen mot Tyrkia.

Onsdagens møte i Brussel holdes etter at Tyrkia kunngjorde at landet har åpnet sin side av grensen mot EU for flyktninger og migranter som ønsker å ta seg til Europa.

Justisdepartementet bekrefter Mælands deltakelse overfor NTB tirsdag ettermiddag.

– Det er viktig for meg å delta for å løfte Norges ståsted og bidra til kontrollen på Europas yttergrenser. Vi følger situasjonen tett, og Norge er godt forberedt på en eventuell migrasjonsstrøm, sier justisministeren i en pressemelding.

