Mahdis avgang godkjent av Iraks nasjonalforsamling

Nasjonalforsamlingen i Irak har godkjent statsminister Adel Abdul-Mahdis avgang etter at han fredag sa at han vil trekke seg som følge av nesten to måneder med protester og opptøyer.

Demonstrasjonene og opptøyene i Irak har pågått siden 1. oktober. Minst 400 demonstranter er blitt drept i demonstrasjonene, ifølge nyhetsbyrået AP. Over 17.000 skal ha blitt skadd. Demonstrasjonene er rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet og er den hittil største utfordringen statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans knapt ett år gamle regjering har stått overfor.