Malariamedisin får stryk av britiske covid-19-forskere

Et omfattende britiske forsøk med hydroksyklorokin konkluderer med at malariamedisinen ikke er til noen nytte for sykehuspasienter med covid-19.

– Vi har konkludert med at det ikke er noen fordelaktig effekt av hydroksyklorokin hos pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19, heter det i en uttalelse fredag fra lederne av forsøket, som samtidig kunngjør at de stanser utprøvingen av medisinen. University of Oxford står bak den randomiserte kliniske testen og undersøker også en rekke andre mulige behandlinger mot koronaviruset. Rekrutteringen av pasienter til hydroksyklorokin-delen av forsøket stanses med umiddelbar virking, opplyser forskerne. (©NTB)

