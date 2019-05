Malawis president gjenvalgt

Malawis president Peter Mutharika er formelt gjenvalgt etter at opptellingen en stund ble stanset på grunn av klager fra opposisjonen.

De offisielle resultatene av valget i forrige uke viser at Mutharika fikk 38,57 prosent av stemmene, mens opposisjonslederen Lazarus Chakwera fikk 35,41 prosent.

Ifølge valgkommisjonen fikk Mutharika fra Det demokratiske progressive partiet nesten 159.000 flere stemmer enn Chakwera, som er leder for Malawis kongressparti.

Chakwera hadde på forhånd advart mot angivelige forsøk på juks under valget og sier etter valget at deres egen opptelling viser at Chakwera leder.

Valgkommisjonen stanset opptellingen fredag som følge av 147 klager, men opptellingen ble til slutt gjenopptatt, og resultatet godkjent av valgkommisjonen.

