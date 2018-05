Politikerveteranen Anwar Ibrahim skulle blitt løslatt i juni, men onsdag ble han benådet av kong Sultan Muhammad.

Det var landets nyvalgte statsminister Mahathir Mohamad som tidligere i mai innfridde sitt første valgløfte og ba kongen benåde Anwar.

En smilende Anwar ga tommel opp til journalister utenfor et sykehus i Kuala Lumpur, hvor han hadde gjennomgått en operasjon i skulderen. Han ga ingen kommentarer da han forlot sykehuset.

Tjenestepersoner i Anwars parti sier han var på vei til audiens hos kongen, og at det er ventet at 70-åringen vil uttale seg onsdag kveld. Benådningen gjør at Anwar unngår å bli utestengt fra politikken.

Den 92 år gamle statsministeren Mahathir og Anwar var nære allierte i perioden da Mahathir styrte Malaysia med hard hånd fra 1981 til 2003. Men i 1998 sparket Mahathir sin daværende visestatsminister Anwar, som deretter ble fengslet og sonet seks år for såkalt sodomi og korrupsjon – før høyesterett opphevet dommen.

Etter løslatelsen bidro Anwar til å samle opposisjonen og sikret en historisk oppslutning i valget i 2013. Deretter ble han fengslet igjen i 2015.

(©NTB)

Mest sett siste uken