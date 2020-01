Måling: Åtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist

Afroamerikanere feller en hard dom over Donald Trump tre år etter at han ble president. Åtte av ti beskriver ham som rasist, ifølge en ny meningsmåling.

Undersøkelsen er utført av Ipsos på oppdrag fra avisen Washington Post. Den viser at mange afroamerikanere er dypt pessimistiske når det gjelder svartes stilling i det amerikanske samfunnet under Trump.

Over 80 prosent av de spurte mener Trump er en rasist og at han har bidratt til at rasisme er blitt et større problem i USA. Ni av ti mener at han har gjort en dårlig jobb som president generelt sett.

