Måling: Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna ligger an til å bli blant valgets fire vinnere

Vänsterpartiet ligger an til å gjøre sitt beste valg på 20 år og vil sammen med Sverigedemokraterna og to sentrumspartier bli valgets vinnere, ifølge måling.

Både Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet og Liberalerna ligger an til å gjøre det dårligere enn for fire år siden. Samtidig ser to mer ytterliggående partier på henholdsvis venstre- og høyrefløy ut til å gjøre det svært bra, ifølge en ny meningsmåling fra Aftonbladet/Inizio.

Aftonbladet trekker spesielt fram Vänsterpartiet, som ifølge meningsmålingen får en oppslutning på 8,7 prosent, mot 5,7 prosent i 2014.

Sverigedemokraterne (SD), som er innvandringskritisk og høyreorientert, får en oppslutning på 18,8 prosent. Det er litt dårligere enn snittet de fem siste ukene, som ifølge val.digital ligger på 20 prosent. SD har doblet oppslutningen i hvert eneste riksdagsvalg siden 2006, men det kommer ikke til å skje nå, skriver Aftonbladet.

Valget kan også resultere i en kjærkommen oppgang for Kristdemokraterna, som på målingen får en oppslutning på 5,2 prosent. Hvis oppgangen holder til valgdagen 9. september, vi partiet ha greid å snu en nedadgående trend som har vart siden 1998.

Centerpartiet kan også glede seg med en oppslutning på 8,5 prosent på målingen, mens det i forrige valg fikk 6,1 prosent.

Socialdemokraterna får i målingen en oppslutning på 24,6 prosent mot 31 prosent i valget for fire år siden. Dermed ser det fortsatt ut til at partiet går mot sitt dårligste valg noensinne.

Moderaterna får en oppslutning på 23,3 prosents oppslutning, noe som er betydelig bedre enn de 19,2 prosentene som partiet har fått i snitt på målingene de fem siste ukene.

(©NTB)

Mest sett siste uken