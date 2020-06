Måling viser stor flertall for russisk grunnlovsreform

To dager før den ukelange russiske folkeavstemningen er over, viser en valgdagsmåling at om lag 76 prosent sier at de har stemt ja til grunnlovsendringene.

Det har på forhånd vært ventet at endringene vil gå gjennom med stort flertall. De åpner for at president Vladimir Putin vil kunne stille til gjenvalg i 2024 og åpner muligheten for at han blir sittende i ytterligere tolv år – fram til 2036.

Grunnlovsendringene vil også innebære bedre pensjoner og høyere minstelønn.

Det statlige russiske gallupinstituttet VCIOM publiserte mandag en valgdagsmåling som viser at rundt 76 prosent har stemt for endringene siden valglokalene åpnet torsdag i forrige uke.

Undersøkelsen omfatter over 163.000 velgere i 25 regioner. 70 prosent av dem som ble spurt om å delta, sa ja.

En av lederne for valgobservatørgruppen Golos, Grigorij Melkonjants, mener at velgerne kan bli påvirket av at målingen blir publisert før folkeavstemningen er over onsdag kveld.

VCIOM begrunner publiseringen med at det har vært sterk etterspørsel etter dataene og avviser samtidig at dette vil kunne påvirke resultatet.

– Det er ikke et lovbrudd å publisere, skriver gallupinstituttets direktør, Valerij Fjodorov, i en kort skriftlig kommentar til nyhetsbyrået AFP.

