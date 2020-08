Malisk oberst erklærer seg som juntaleder

Oberst Assimi Goita sa onsdag at han er lederen for militærjuntaen som står bak kuppet i Mali, der president Ibrahim Boubacar Keita har kunngjort sin avgang.

– La meg introdusere meg selv. Jeg er oberst Assimi Goita, leder for den nasjonale komiteen for Den nasjonale komiteen for folkets frelse, sa Goita etter et møte med noen av landets myndighetspersoner.

Obersten kunne sees sammen med en gruppe offiserer i en TV-sending natt til onsdag, men i den sendingen var han taus.

De opprørske soldatene tok onsdag presidenten og landets statsminister til fange.

