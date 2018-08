Malta berget 100 fra synkende båt i Middelhavet

Maltas forsvar opplyser at de har funnet to omkomne og 100 overlevende i en båt som holdt på å synke sør for øya.

Ifølge forsvaret tok båten inn vann og sto i umiddelbar fare for å synke.

– 100 personer var om bord. Fartøyet hadde også med seg to lik. Personene om bord er blitt reddet, heter det i en uttalelse onsdag.

Samtidig ligger et skip fra den italienske kystvakten fortsatt fortøyd ved havnebyen Catania på Sicilia. De 177 migrantene om bord ble plukket opp i Middelhavet for seks dager siden, men de får fortsatt ikke gå i land.

Årsaken er at italienske myndigheter først vil ha løfter fra andre europeiske land om at de vil ta imot migrantene.

(©NTB)

Mest sett siste uken