Manchester-bomberens bror dømt til minimum 55 års fengsel

Det 23 år gamle broren til selvmordsbomberen som drepte 22 personer ved Manchester Arena i 2017, ble torsdag dømt til en fengselsstraff på minimum 55 år.

23 år gamle Hashem Abedi har nektet for å ha deltatt i planleggingen av bombeangrepet, som skjedde idet publikum var i ferd med å forlate en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande 22. mai i 2017.

Torsdag ble han funnet skyldig i blant annet drap og drapsforsøk. Hans eldre bror, Salman Abedi, døde i den kraftige eksplosjonen, hvor 22 personer ble drept og flere hundre andre ble såret.

Hashem nektet å stille i retten for å høre rettens konklusjon, hvor dommer Jeremy Baker sa at de to brødrene var «like skyldige begge to for drapene og skadene forårsaket av eksplosjonen».

– Selv om Salman Abedi var direkte ansvarlig, er de tydelig at tiltalte hadde en sentral rolle i planleggingen, sa Baker.

Han sa også at dersom den yngre broren hadde vært over 21 år gammel da angrepet skjedde, ville han ha fått en livstidsdom. I stedet må han altså sitte minst 55 år i fengsel før han kan søke om prøveløslatelse.

