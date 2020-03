Mange arrestert i Sør-Afrika for å bryte portforbud

En mann på vei hjem med mat i Alexandra ved Johannesburg mens sørafrikanske militære patruljerer for å hindre at folk bryter portforbudet. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

55 mennesker er arrestert i Sør-Afrika for å bryte portforbudet etter at strenge restriksjoner for å bremse koronaviruset ble innført fredag.

Sør-Afrika er det landet i Afrika som er hardest rammet av koronapandemien, noe som har ført til at myndighetene fredag iverksatte en tre uker lang nedstengning. Folk har fått ordre å bli hjemme bortsett fra for å handle mat og gå til lege eller apotek. Grensene er også stengt. Noen av dem som ble pågrepet på nedstengningens første dag, hadde iverksatt gatefester eller satt i grupper og drakk alkohol, ifølge politiet. Sør-Afrika har registrert 1.170 tilfeller av koronasmitte, men hittil bare én død. (©NTB)

