Mange dødsfall på pleiehjem i New York

Stadig flere eldre på alders- og pleiehjem i New York dør etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Ifølge myndighetene i delstaten har det på 19 institusjoner vært minst 20 koronarelaterte dødsfall.

Ved et pleiehjem i Brooklyn i New York City har det vært 55 slike dødsfall, og fire andre pleiehjem i Bronx, Quens og Staten Island har alle hatt over 40 dødsfall blant koronasmittede.

Nærmere 230.000 har fått påvist koronasmite i delstaten New York, og fredag var det registrert 16.736 dødsfall blant dem.

