Mange drept i selvmordsangrep i Afghanistan

Minst 25 mennesker er drept i et selvmordsangrep øst i Afghanistan, ifølge kilder i provinsmyndighetene.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Nyhetsbyrået DPA melder at det har vært et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i byen Gardiz i den østlige delen av landet. Her ska flere mennesker være drept og over 50 såret.

(©NTB)

